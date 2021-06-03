إصابة 8 أشخاص بانفجار في الكاظمية (صور)



إصابة 8 أشخاص بانفجار في الكاظمية (صور)
2021/06/03 | 21:10 - المصدر: آي كيو نيوز
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