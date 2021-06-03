2021/06/03 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المشتقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن تطبيق إلكتروني في الهواتف الذكية للاستدلال على البطاقات البايومترية، فيما كشفت عن لجنة مختصة لمطابقة بيانات البطاقة البايومترية قبل توزيعها على المواطنين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 30 ايار الماضي، أن نتائج التصويت ستُعلن خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، قولها: إن "عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم بلغ مليونا و700 مواطن لغاية منتصف شهر نيسان الماضي"، مبينة أن "المفوضية لديها برنامج لتطابق البصمات والاسماء والبيانات لغرض التحقق منها قبل ارسالها الى شركة اندرا الاسبانية للطباعة، وبالفعل قبل مدة وجيزة باشرت المفوضية بارسال بيانات مليون و300 ناخب الى الشركة من اجل طباعة البيانات وتعبئتها ورزمها على البطاقة البايومترية".

واضافت، انه و"بعد تسلم البطاقات المطبوعة من شركة اندرا الاسبانية، فهناك لجنة مختصة تطابق البطاقات والتأكد من صحتها وفعاليتها قبل توزيعها على الناخبين"، لافتة الى أن "المفوضية تستعد لحملة وخطة اعلامية حول عملية توزيع بطاقات الناخبين، خاصة وأن هناك مدة محددة لتوزيع البطاقة البايومترية".

ودعت الغلاي، "المواطنين ممن سجلوا بياناتهم قبل فترة التحديث الى مراجعة مراكز التسجيل لتسلم بطاقاتهم"، لافتة الى "وجود تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية (سجل الناخبين) يمكن المواطنين من الاستدلال على موقع البطاقة وتحديد مكان ومركز تواجدها".

وتابعت أن "المفوضية في طور الاستعداد للبدء بالمحاكاة في الاجهزة للتأكد من دقتها وسرعتها، بحضور شركة ميرور الكورية والشركة الفاحصة والامم المتحدة والمنظمات المحلية ووسائل الاعلام"، موضحة أن "هذه المحاكاة ستكون لاكثر من مرة للتأكد من سلامة الاجهزة".

PUKmedia عن واع

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف عن تطبيق إلكتروني لمتابعة البطاقة البايومترية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف عن تطبيق إلكتروني لمتابعة البطاقة البايومترية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).