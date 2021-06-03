السليمانية.. استمرار العمل بطريق 100 متري الاستراتيجي

2021/06/03 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر العمل في انجاز مشروع الطريق السريع 100 متري الذي يدور حول مركز المحافظة على امتداد 146 كيلومترا ويبدء الطريق من منطقة طاسلوجة الى ناحية عربت ليتجه نحو جبل ازمر ويعود إلى منطقة سرجنار.

وقال شاباز صديق مهندس مشروع 100متري والتي يتم تنفيذه من قبل مجموعةشركات قيوان لـ PUKmedia، ان طريق 100 م في السليمانية يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في المحافظة بكلفة 400 مليار دينار وينجز في 3 سنوات على عدة مراحل على طول 146 كم ,المرحلة الأولى من المشروع يبدأ من جسر طاسلوجة في بداية مدخل المدينة و الى قرية دمرو كان والذي يبلغ طوله 32 كم."

واضاف صديق: ان " المشروع تم البدء بتنفيذه في شهر تموز 2020 ونفذ منه 20% خلال الفترة الماضية ,وتأتي اهمية هذا المشروع انه يربط أكثر من 32 قرية لمحافظة السليمانية على سرعة 120 كم في الساعة."

يشار ان الطريق تم وضع حجر الأساس له قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم وبإشرافه الخاص .

PUKmedia عدنان الجاف- السليمانية

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