نائب يتحدث لـNRT ​عن استجوابات مصيرية لبعض المسؤولين ويكشف مسألة مهمة بشأن الدولار

2021/06/03 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب غالب محمد علي، الخميس، ان استجواب محافظ البنك المركزي العراقي ووزير النفط حتمي، مشيرا الى وجود فساد كبير في وزارة النفط والبنك المركزي العراقي.

وقال علي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، (3 حزيران 2021) ان "استجواب محافظ البنك المركزي مرتبط بالنواب الذين طالبوا بذلك"، مبينا "اذا كانوا مصرين على استجوابه فإنها ستكون حتمية".

واضاف، ان "محافظ البنك المركزي لايعمل بصورة اكاديمية وعلمية، الذي نراه الان فوضى تحيط بسعر الدولار، والخاسر هو المواطن العراقي والشركات وحتى الدولة، لكن من يستفيد من ذلك هي الاحزاب والبنوك وجزء منها بنوك وهمية".

واوضح، ان "البنوك الوهمية تبيع الدولار وترفع سعره، اما بالنسبة لإستضافة وزير المالية، فلا يوجد جدية لحد الان".

وتابع، انه "بالنسبة لاستظافة وزير النفط، فقد عملنا قبل يومين كلجنة طاقة مع ديوان الرقابة المالية لاستضافته بشأن ملاحظات متعلقة بتعديل قانون شركة النفط واتفقنا على تعديل 9 مواد منه".

واشار الى "وجود فساد في وزارة النفط وخصوصا في مشروع نقل النفط بالانابيب الى الاردن، وملفات فساد اخرى".

وتابع النائب غالب محمد علي، ان "لجنتي الطاقة والنزاهة وجهتنا عددا من الاسئلة لوزارة النفط، لكن الوزارة لم ترد لحد الان، وبالمقابل فقد طلبنا من رئاسة مجلس النواب استجواب وزير النفط تحت قبة البرلمان".

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