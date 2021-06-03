"دلتا".. متحور كورونا الجديد ظهر في الهند ووصلت خطورته لبريطانيا

2021/06/03 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت هيئة الصحة العامة في بريطانيا،

اليوم الخميس، إلى أن متحور "دلتا" من

كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو

الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات

دخول المصابين به للمستشفى مقارنة

بمصابي متحور "ألفا".

وذ

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