بالصور.. الاطقم الجديدة للمنتخب الوطني العراقي

2021/06/03 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المنتخب الوطني العراقي، اليوم

الخميس، عن الاطقم الجديدة بالونين

الاخضر والابيض التي سيشارك فيها

بالتصفيات المشتركة في المنامة.

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