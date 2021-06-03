بالصور: الحشد الشعبي يضبط طرقا مخفية وممرات سرية لـ

2021/06/03 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة من اللواء التاسع بالحشد

الشعبي، طرقا مخفية وممرات سرية

يستخدمها بقايا فلول داعش الإرهابي شرق

محافظة صلاح الدين .





جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية نفذتها

القوة لملاحقة ما تبقى من فلول داعش

الإ

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