2021/06/03 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالة الإستخبارات والجيش والشرطة والحشد الشعبي يدمرون أوكار ا لداعش في صلاح الدين

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