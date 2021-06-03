أسعار الغذاء عالمياً ترتفع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2011

2021/06/03 | 21:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت منظمة الأغذية والزارعة التابعة للأمم المتحدة، أن أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت خلال مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2011.وقال منظمة الأغذية والزراعة، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 127.1 نقطة في شهر …

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