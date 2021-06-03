لجنة الزراعة بالنواب العراقي تطالب بالإسراع في دفع المستحقات المالية للفلاحين

2021/06/03 | 21:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، اليوم الخميس وزير الزراعة، محمد الخفاجي والوفد المرافق ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة الزراعة وممثلاً …

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