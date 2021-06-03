قتيلان و14 مصاباً بانفجار داخل مطعم شمالي بغداد

2021/06/03 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار "اسطوانة غاز" داخل مطعم شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اسطوانة غاز انفجرت مساء اليوم داخل مطعم بالقرب من كشك الامانات في باب المراد في الكاظمية".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتل شخصين واصابة 14 شخصاً بجروح".

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