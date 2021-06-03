مقتل وإصابة 16 شخصاً بانفجار اسطوانة غاز شمالي بغداد

2021/06/03 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار “اسطوانة غاز” داخل مطعم شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “اسطوانة غاز انفجرت مساء اليوم داخل مطعم بالقرب من كشك الامانات في باب المراد في الكاظمية”.

وأضاف المصدر أن “الانفجار اسفر عن مقتل شخصين واصابة 14 شخصاً بجروح”.

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