الأسرع منذ 3 سنوات.. السعودية تحقق ارتفاعا في نشاط

2021/06/03 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "بلومبرغ" الخميس إن الأوضاع التجارية في المملكة العربية السعودية تحسنت بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي، مستفيدة من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

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