الاتحاد الوطني والشيوعي الكوردستاني يبحثان التنسيق المشترك

2021/06/03 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من محلية خورماتو للحزب الشيوعي الكوردستاني برئاسة هيمن نوري مسؤول المحلية والوفد المرافق له اليوم الخميس مركز 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، اذ استقبلهم كريم شكر مسؤول المركز وعدد من كوادر المركز.

جاءت زيارة الوفد للتأكيد على العمل المشترك في خورماتوو لخدمة القضية الكوردية وأيضا أهالي المنطقة والأنتخابات المقبلة، ولتبادل وجهات النظر حول ما يدور في المنطقة والعراق وكوردستان.

وقال كريم شكر لـ PUKmedia، بعد زيارة الوفد: بحثنا مع الأخوة في الحزب الشيوعي الكوردستاني الية العمل والتنسيق المشترك وأيضا ناقشنا عدة محاور مهمة منها السياسية والأمنية والأدارية خدمة للصالح العام وقدم وفد الضيوف تهانيهم الحارة بمناسبة ذكرى تأسيس الأتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia عمر اواره

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