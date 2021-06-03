كرميان.. اندلاع حريق كبير

2021/06/03 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع مساء اليوم الخميس، حريق كبير قرب نهر سيروان ضمن حدود ادارة كرميان، متسببا بوقوع اضرار بمساحات واسعة من العشب والاشجار في المنطقة.

وقال الناشط المدني توانا خاكي لـ PUKmedia، ان حريقا كبيرا اندلع في منطقة (قولة بةرزة) السياحية قرب نهر سيروان ضمن حدود ادارة كرميان متسببا باحتراق مساحات واسعة من العشب والاشجار في المنطقة.

واشار الى، ان فرق الدفاع المدني تحاول اخماد السنة النيران التي تسببت بوقوع ضرر كبير في الاشجار، وانها مستمرة في المحاولات لاخماد الحريق.

PUKmedia خاص

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