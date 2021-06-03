الإعلام الأمني تعلن تدمير اهم أوكار

2021/06/03 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن

تدمير اهم أوكار "داعش" في محافظة صلاح

الدين.

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بناءً على معلومات دقيقة

عن وجود اهم أوكار داعش ضمن محافظة صلاح

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