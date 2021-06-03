شاهد لحظة انفجار الكاظمية ببغداد (فيديو)

2021/06/03 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت اسطوانة غاز، اليوم الخميس، في

مدينة الكاظمية المكتظة ما أوقع قتيلين

و14 مصاباً.

وأظهر مقطع مصور من كاميرا مراقبة،

تحصلت عليه وكالة نون الخبرية، لحظة

انفجار الاسطوانة في المكان الذي كان

يعج بال

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