اين دور العقلاء؟

2021/06/03 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

الاحداث المتسارعة التي شهدها العراق

خلال الاسبوع الماضي بدءا من اعتقال

قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي وما

رافقها من تحركات عسكرية ومحاصرة

المنطقة الخضراء ، ومن ثم اجتماع

الرئاسات ا

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