2021/06/03 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن وزير المالية كان سببا في عدم انعقاد جلسة المجلس لهذا اليوم، مبينة انها متفاجئة من رفع فقرة استجوابه من جدول الأعمال.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: وزير المالية السبب في عدم انعقاد جلسة البرلمان المركز الخبري الوطني.

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