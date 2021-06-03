فتاة أميركية تدفع بيديها دباً هاجم حديقة منزلها لحماية كلابها

2021/06/03 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دب أسود في حي مونروز السكني في كاليفورنيا في التاسع من أيلول/سبتمبر 2012 © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب/ارشيف ديفيد ماكنيو لوس انجليس (أ ف ب) – دفعت فتاة في السابعة عشرة من العمر بيديها المجردتين أنثى دب هاجمت كلابها بعد دخولها حديقة منزلها في جنوب كاليفورنيا، ما دفع بالحيوان إلى الهرب.وحققت […]

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