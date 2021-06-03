بيلاروس تعلن إجراءات رد على العقوبات الامريكية

2021/06/03 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – أعلنت بيلاروس الخميس إجراءات رد على واشنطن تنص خصوصا على خفض الطاقم الدبلوماسي الأميركي على أراضيها بعد دخول عقوبات أميركية جديدة تستهدف مينسك حيز التنفيذ.وقال الناطق باسم الخارجية البيلاروسية اناتولي غلاز في بيان “لا يمكننا أن نترك هذا التصرف غير الودي من دون رد” بعدما أصبحت عقوبات اقتصادية أميركية […]

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