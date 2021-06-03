2021/06/03 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية وبتنفيذ من جمعية التحرير للتنمية، انطلقت الجلسة الحوارية ضمن الاجتماع التنسيقي الرابع تحت عنوان “نينوى ومشاريع الاعمار والخدمات” صباح هذا اليوم الخميس الموافق 3 حزيران ضمن مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في اعادة البناء بعد مرحلة الصراع” في محافظة نينوى بمشاركة مدير صندوق اعادة اعمار نينوى المهندس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى ومشاريع الإعمار والخدمات، جلسة نقاشية أقامتها جمعية التحرير للتنمية بمشاركة مجموعة من الممثّلين عن ملف الإعمار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى ومشاريع الإعمار والخدمات، جلسة نقاشية أقامتها جمعية التحرير للتنمية بمشاركة مجموعة من الممثّلين عن ملف الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).