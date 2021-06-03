الاعلام الامني تصدر بياناً بشأن انفجار الكاظمية

2021/06/03 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني==============انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس ، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.==============٣ حزيران ٢٠٢١

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