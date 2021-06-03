شهيدان و16 مصاباً حصيلة نهائية لانفجار منطقة الكاظمية

2021/06/03 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بارتفاع الحصيلة النهائية لانفجار الكاظمية الى شهيدان و16 جريحا فضلا عن خسائر مادية جسيمة.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الحصيلة النهائية لانفجار اسطوانة الغاز في احد مطاعم مدينة الكاظمية ارتفعت الى شهيدين و نحو 16 جريحا".

وكان مصدر امني اعلن، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية الى 15 جريحا.

وانفجرت اسطوانة غاز في احد المطاعم القريبة من مرقد الامام الكاظم عليه السلام ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

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