الولايات المتحدة تتوقع جولة سادسة من المحادثات مع إيران

2021/06/03 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وامتدادها إلى جولات أخرى تالية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، […]

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