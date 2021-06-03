العرض السياسي للبيجيدي نكوص وانفصام (1). - سعيد الكحل

2021/06/03 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم 24 ماي 2021 ، "العرض السياسي" الذي يغطي محطات الحزب ويقدم تصوره الإصلاحي ومكاسبه السياسية وبرنامجه في حالة العودة إلى قيادة الحكومة ؛ كما " يشكل التأطير السياسي للبرنامج الانتخابي".



أي " سيكون مرجعا في صياغة البرنامج الحكومي في حالة إذا كان الحزب مشاركا في التدبير الحكومي."فالعرض السياسي" "يستمد منطلقاته من الأوراق التأسيسية العامة للحزب".



بمعنى أن ال ......





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