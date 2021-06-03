الإعلام الأمني: سقوط ضحايا بانفجار جسم غريب بمنطقة الكاظمية

2021/06/03 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ واع

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن انفجار مدينة الكاظمية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جسما غريباً انفجر قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس ، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن وقوع عدد من الضحايا".

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