بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن انفجار الكاظمية

2021/06/03 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن وقوع انفجار في مدينة الكاظمية ببغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 حزيران 2021)، إن "جسما غريبا انفجر قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته".

وأضاف البيان أن "الحادث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".

وجرح نحو عشرة أشخاص، في وقت سابق من اليوم الخميس، إثر انفجار اسطوانة "غاز" في مدينة الكاظمية ببغداد.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ "ناس"، إن "انفجارا وقع في مدينة الكاظمية، اثر انفجار اسطوانة غاز في أحد المطاعم قرب باب المراد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار ادى الى وقوع 10 إصابات بين صفوف المواطنين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "القوات الامنية طوقت موقع الحادث وفتحت تحقيقا في ملابسات الانفجار".

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