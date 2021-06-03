2021/06/03 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، الخميس، انفجار "جسم غريب" في الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "جسما غريبا انفجر قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس".

وأضافت أن "الفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار "اسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تؤكد انفجار 'جسم غريب' في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تؤكد انفجار 'جسم غريب' في الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).