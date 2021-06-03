تدمير أهم أوكار 'داعش' في صلاح الدين

2021/06/03 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تدمير أهم أوكار "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة عن وجود اهم أوكار داعش ضمن محافظة صلاح الدين والتي يستقر فيها مجموعة من الارهابيين، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الاشتباك مع المجموعة الارهابية المتواجدة داخل الوكر بالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة صلاح الدين والحشد الشعبي".

وأضافت أنه "تم قتل أحد الإرهابيين وجرح اخر، حيث تم معالجة المكان من قبل طيران الجيش"، مشيرة الى "العثور داخل هذا الوكر على حزام ناسف و٣٠ عبوة ناسفة و١٠٠ صاعق و٣ اسطوانات غاز و٤ اجهزة موبايل ومواد غذائية ومواد مختلفة تم معالجة وتفجير العبوات داخل الوكر".

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