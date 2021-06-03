بالفيديو.. لحظة انفجار قرب مطعم شمالي بغداد

2021/06/03 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يبين لحظة انفجار قرب مطعم شمالي بغداد.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار "اسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.

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