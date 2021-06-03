الزوراء يصل نصف نهائي الكأس من بوابة الحدود

2021/06/03 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل فريق الزوراء الى دور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، بعد تغلبه على الحدود بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

واقيمت المواجهة على ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات ربع نهائي البطولة اليوم الخميس.

وانتهت الاشواط الاصلية بالتعادل السلبي من دون اهداف، ليحتكم الفريقان الى ركلات الجزاء التي ابتسمت النوارس بنتيجة 6-5.

وسيواجه الزوراء الفائز من مباراة الشرطة والميناء في نصف نهائي البطولة.

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