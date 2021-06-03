بسبب سفينة صيد.. الخارجية الروسية تسلم طوكيو مذكرة احتجاج

2021/06/03 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سلمت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو على سلوك سفينة صيد يابانية، دخلت المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة قرب جزيرة ساخالين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن حرس الحدود الروس رصدوا في 28 مايو سفينة “إيهو مارو 172” اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية الروسية بالقرب من جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

وأضافت أن السفينة لم ترد على إشارات الإنذار وأثناء مغادرتها للمنطقة “قامت بمناورات غير آمنة تجاه زورق خفر السواحل الروسي، مما عرض سلامة طاقمه للخطر”.

وأكدت الخارجية الروسية أن إجراءات حرس الحدود الروس اتسقت بشكل تام مع التشريعات الروسية والقانون الدولي.

واقتاد حرس الحدود الروس السفينة اليابانية إلى ميناء كورساكوف الروسي للتحقيق في الحادث.

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