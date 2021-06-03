الاعلام الامني: انفجار جسم غريب بمنطقة الكاظمية وسط بغداد

2021/06/03 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بيانا بشأن انفجار في منطقة الكاظمية وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "جسما غريبا انفجر قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم".

واضافت: ان "الفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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