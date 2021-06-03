خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل انفجار مدينة الكاظمية في بغداد

2021/06/03 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، بوقوع عدد من الضحايا اثر انفجار جسم غريب بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (3 حزيران 2021)، انه "انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته".

وأضاف البيان، "حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

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