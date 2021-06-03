جبهة الإنقاذ تحذر من مسلك 'كارثي' تنتهجه الحكومة على الشعب

2021/06/03 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

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مصطفى الكاظمي

فوتو: صورة ارشيفية

منذ 26 دقیقة

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طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية، الخميس، من رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بالكشف عن الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء العادل، وتعويض المنكوبين من عوائل "الشهداء" والمخفيين قسرا، مشيرة إلى انها نبهت الرئاسات بان ابقاء المجرمين طلقاء مسلك خطير له تأثيرات كارثية على الشعب.





وقالت الجبهة في بيان اليوم، (3 حزيران 2021)، انه "منذ تأسيس جبهة الإنقاذ والتنمية، كان همها الأساس وهدفها الأول قيام دولة عادلة تحترم مواطنيها وتدافع عنهم في ظل الدستور والقوانين النافذة".

وأضاتف البيان، "ولعل أشد ما يؤلم الضمير الوطني والإنساني هو تعرض مواطنين أبرياء إلى القتل أو الإخفاء القسري أو التعذيب دون أن يلقى المجرمون أية عقوبة تتناسب مع فعلهم الأسود".

وتابع، "فما زال قتلة المتظاهرين السلمين طلقاء، وما زال المجرمون الذين انتهكوا القانون والقيم الإنسانية بعيدين عن المساءلة، وبرغم وجود لجان تحقيقية توصلت إلى نتائج لا يرقى إليها الشك فقد أهملت في أدراج المكاتب وكأن شيئا لم يكن".

وأشارت الجبهة في بيانها إلى انها "نبهت عبر بيانات وكتب رسمية إلى الرئاسات إلى خطورة هذا المسلك وتأثيراته الكارثية على الشعب، لكنها لم تلق ما تستحقه هذه النداءات والطلبات من أذن صاغية بسبب حسابات لا يقود أفضلها إلا عن تهاون وتفريط بحقوق الشعب".

وأكملت انه "واليوم ينطلق نداء جديد من نائبة مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لمناسبة الذكرى المشؤومة الخامسة للاختفاء القسري لما لا يقل عن 643 مواطنا من الرجال والصبيان العراقيين على أيدي ميليشيات معروفة بالاسم والعنوان لدى الحكومة ، لقد انطلق النداء تحت عنوان (أفصحوا عن مكان وجود 643 رجلا وصبيا اختفوا منذ خمس سنوات)".

وأوضحت ان "حدثت هذه الجريمة في منطقة الصقلاوية، وما زالت نتائج التحقيق مركونة دون قدرة على محاسبة الفاعلين برغم معرفتهم".

وبينت، إنها "تذكر من جديد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ، ومن واجب الحكومة أن تجيب أهالي المواطنين الذين تعرضوا للإخفاء القسري، ومن واجبها أيضا إجابة أهالي كل المغدورين الذين استشهدوا برصاص الغدر خارج القانون عن مصير أبنائهم وملاحقة قاتليهم، فالسكوت والتغاضي والاعتماد على الزمن لإنهاء الجريمة أمر لا يتفق مع القانون ولا يتفق مع القيم الإنسانية ولا يرضي شرع الله جل في علاه".

وطالبت الجبهة في ختام بيانها "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والحكومة بالكشف عن هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء العادل، وتعويض المنكوبين من عوائل الشهداء والمخفيين قسرا، فهذا واجب لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيراته".

A.A

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