الهجرة والمهجرين العراقية: إمكانية مشاركة العائدين من مخيم الهول السوري إلى نينوى بالانتخابات المقبلة

2021/06/03 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أكدت وزارة الهجرة، اليوم، إمكانية مشاركة العائدين من مخيم الهول السوري إلى نينوى بالانتخابات المقبلة، فيما أكدت عدم وجود أدلة على ارتباط العائلات العائدة بتنظيم داعش.وقال وكيل وزارة الهجرة، كريم النوري، في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “الهجرة استطاعت إيواء وإعادة 850 الف عائلة الى مناطقهم وتوفير احتياجاتهم، فيما …

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