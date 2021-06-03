ارتفاع حصيلة الاصابات في انفجار الكاظمية ببغداد

2021/06/03 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان اصيب الناس في الكاظمية بالهلع لدى سماعهم انفجار قوي فيما ارتفعت حصيلة انفجار في منطقة الكاظمية الى 15 جريحا.وقال مصدر أمني، ان”حصيلة انفجار قنينة غاز في إحدى المطاعم الشعبية بمنطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد ارتفعت إلى 15 جريحا”.و كان قد أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن 10 مواطنين أصيبوا بجروح جراء […]

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