العمل العراقية: قانون الضمان الجديد يشجع العاطلين على التوجه للقطاع الخاص

2021/06/03 | 23:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عادل الركابي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، إن قانون التقاعد والضمان الجديد يتضمن امتيازات كثيرة تشجع العاطلين عن العمل للتوجه نحو القطاع الخاص.جاء تصريحات عادل الركابي خلال زيارة إلى محافظة بابل، اليوم الخميس، وفقاً لبيان …

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