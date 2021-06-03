مسؤول عراقي: النفط وحجم الاقتراض يشكلان نقطتي الاختلاف بموازنة 2022

2021/06/03 | 23:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - مباشر: توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في العراق، أن تكون الموازنة العامة الاتحادية لـ2022، مختلفة عن موازنة العام الحالي بفقرتين.وقال مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن مشروع الموازنة …

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