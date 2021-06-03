2021/06/03 | 23:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.ويتحتم على جميع القادمين من الدول، المدرجة على “القائمة الحمراء”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر والبحرين والسودان في القائمة الحمراء البريطانية المركز الخبري الوطني.

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