"واتساب" يعلن عن ميزة طال انتظارها

2021/06/03 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون في تطبيق "واتساب" أن إصدارا تجريبيا سيصدر خلال الأشهر المقبلة، يتيح للمستخدم استخدام حسابه على عدة هواتف ذكية، إلى جانب عدة ميزات أُخرى.

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