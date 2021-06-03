بعد اعتقال 'مصلح'.. الكشف عن تفاصيل جديدة وخطيرة تبنتها الفصائل ضد الكاظمي

2021/06/03 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد تقرير صحفي، الخميس، ان فصائل في الحشد الشعبي تداولت خطة لإسقاط الكاظمي، فيما اكدت مصادر ان قيادات شيعية بارزة ترددت في تنفيذ الخطة بسحب الثقة من الحكومة ليس دفاعا عن الكاظمي، بل لحسابات سياسية معقدة.

وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الاوسط، اليوم (3 حزيران 2021)، فقد "أطلق قادة بارزون في الحشد الشعبي على مدى يومين متتاليين، تلميحات بسحب الثقة من الحكومة العراقية، فيما أكدت مصادر رفيعة أن تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي، وصلت إلى ذروتها حين تداول قادة الفصائل مشروعا لإسقاط ولاية مصطفى الكاظمي".

واضاف التقرير، ان "زعيم تحالف الفتح، هادي العامري قال في مقابلة متلفزة، إن "الظروف التي أحاطت بتكليف الكاظمي أجبرته على دعمه، وإنه كان صادقا في ذلك"، لكنه استدرك بالقول: "لن أكون معه (الكاظمي) إن انحرف عن المسار في مهمة إخراج القوات الأجنبية من العراق وإعادة هيبة الدولة وتأمين أجواء الانتخابات".

واوضح العامري، إن "اعتقال القيادي قاسم مصلح ورد الفعل عليه كانا خطأين".



وفيما تبدو أنها رسائل منسقة بين قادة الحشد، وجه زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة، وقال إن "الكاظمي يضمر العداء للحشد الشعبي".

وأضاف، أن "حكومة الكاظمي ومنذ اليوم الأول اعتمدت سياسة مناهضة للحشد، وأن ممارساتها تلك وصلت إلى الذروة باعتقال القيادي قاسم مصلح".



ونقل التقرير عن مصادر رفيعة اطلعت على أجواء المقابلتين، فإنه يبدو أن "فصائل مسلحة أرادت المضي في الرد على اعتقال مصلح بأكثر من اقتحام المنطقة الخضراء، وفاتحت كتلا نافذة لسحب الثقة من الكاظمي، غير ان حوارات غير مكتملة بين قادة الفصائل أعادت التفكير في مشروع إنهاء ولاية الكاظمي، لأنها لو استمرت ستواجه خطوات أكبر من اعتقال مصلح".

واشارت تلك المصادر الى ان "المشروع واجه ترددا كبيرا من كبار القيادات الشيعية، ليس دفاعا عن الكاظمي، بل لحسابات سياسية معقدة".

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