2021/06/03 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الداخلية يتفقد مكان حادث الانفجار في منطقة الكاظمية ببغداد=============تفقد وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي" ، مساء اليوم الخميس، مكان حادث الانفجار الذي حصل قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، وكان برفقته السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والسيد قائد الشرطة الاتحادية ومدير شرطة محافظة بغداد. واطلع سيادته على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات وطبيعة الحادث، كما اكد على الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقديم المساعدة للجرحى ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.فيما التقى بعدد من منتسبي القوات الأمنية الماسكة للأرض في هذه المنطقة ووجه بعدد من التوجيهات....................المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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