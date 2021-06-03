بريطانيا تعتزم وضع مصر والبحرين والسودان على القائمة الحمراء

2021/06/03 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ويتحتم على جميع القادمين من الدول، المدرجة على "القائمة الحمراء"، إلى بريطانيا الخضوع لإجراءات عزل صحي صارمة.

ومن المتوقع أن يشمل القرار المرتقب بشأن القائمة المعدلة إدراج دول أخرى هي وكوستاريكا وسريلانكا وترينيداد وتوباغو.

وتضم القائمة الحمراء حاليا نحو 50 دولة بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.

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