تدمير وكر رئيسي لداعش في محافظة صلاح الدين

2021/06/03 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تدمير وكر رئيسي من أوكار تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، بعد اشتباك القوات الامنية مع عدد من عناصر التنظيم.وقالت الخلية في بيان قصير إنه “بناءً على معلومات دقيقة عن وجود أهم أوكار داعش ضمن محافظة صلاح الدين والتي يستقر فيها مجموعة من الإرهابيين، تمكنت […]

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