2021/06/03 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإعلام الأمني: حادث باب المراد بمنطقة الكاظمية ناجم عن انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 23:34

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: حادث باب المراد بمنطقة الكاظمية ناجم عن انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: حادث باب المراد بمنطقة الكاظمية ناجم عن انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).