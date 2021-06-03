تحليل الخبراء يحسم الجدل بشأن طبيعة انفجار الكاظمية

2021/06/03 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمي شمالي بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، إنه "لاحقاً لخبر الانفجار قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، ومن خلال معطيات الحادث ومراقبة الكاميرات وطبيعة إصابة الجرحى، وتحليل الخبراء المختصين، فقد تبين أن سبب هذا الحادث هو انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات".

وجرح نحو عشرة أشخاص في حصيلة أولية، إثر انفجار مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ "ناس" (3 حزيران 2021)، إن "انفجاراً وقع في مدينة الكاظمية قرب باب المراد تحديداً، ولم تعرف طبيعته لغاية الآن".

وأضاف المصدر أن "الانفجار أدى إلى وقوع 10 إصابات بين صفوف المواطنين كحصيلة أولية، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية طوقت موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانفجار".

ولم تصدر الجهات المسؤولة لغاية كتابة هذا الخبر، أية تفاصيل عن الحادث وأسبابه.

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