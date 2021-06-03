السعودية تدخل موسوعة

2021/06/03 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عن رقم قياسي جديد تمكنت السعودية من كسره، الأربعاء، يتمثل بأكبر جملة على بطاقة تهنئة في العالم.

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