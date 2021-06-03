2021/06/03 | 23:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في التصفيات الآسيوية المزدوجة .. البحرين يعتلي صدارة المجموعة الثالثة باكتساحه كمبوديا بثمانية أهداف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في التصفيات الآسيوية المزدوجة .. البحرين يعتلي صدارة المجموعة الثالثة باكتساحه كمبوديا بثمانية أهداف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في التصفيات الآسيوية المزدوجة .. البحرين يعتلي صدارة المجموعة الثالثة باكتساحه كمبوديا بثمانية أهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).